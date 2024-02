Avellino subito in campo | Varela tiene tutti con il fiato sospeso

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoinquesto pomeriggio l’dopo la vittoria di lunedì sera contro la Casertana. Nella mattinata la squadra di Michele Pazienza si è radunata sul sintetico del Partenio-Lombardi, occhi puntati alla gara di domenica (ore 18.30) contro il Monterosi Tuscia. Seduta di scarico per chi ha giocato lunedì mentre gli altri hanno alternato parte atletica e partitella. Non si è visto Fabio Tito fermo dopo una elongazione all’adduttore destro. Seduta differenziata per Jacopo Dall’Oglio, Daniels Nosegbe Suško e Enis Tozaj. Il campanello d’allarme risuona per Ignacio Lores. L’uruguaiano dopo la gara con il Monopoli ha accusato un meniscopatia laterale da sovraccarico. Dopo in controllo ortopedico si è deciso di puntare su trattamento conservativo attraverso terapie specifiche, ...

Avellino, agenti della polstrada salvano neonato: "Enzo e Luca angeli in divisa": La giovane coppia ha lanciato così l'allarme che stava trasportando il proprio figlio in ospedale ad Avellino e i due poliziotti della Stradale, in quel momento in servizio, hanno subito intercettato ...

Al Napoli arriva Calzona : per lui una missione quasi impossibile: Dal 2007 inizia una lunga carriera da viceallenatore: la prima esperienza arriva all'Avellino con ... Ma non potevo dire di no, infatti l'ho richiamato subito dopo ". Il 19 febbraio arriva la chiamata ...

La lunga catena di morti bianche: ora basta, siamo seri, le regole ci sono!: Avellino . Ci stiamo tutti a dire che adesso basta morti sul lavoro Per la verita' bastava anche ... bene, chi non ci sta, si assuma le sue responsabilita' da subito. Il grido di allarme lanciato ...