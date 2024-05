Se è troppo bello per esser vero - non è vero | il mondo dei siti fake shop

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 18 maggio 2024) Centinaia di migliaia di vittime che sono cadute in un raggiro internazionale. Da chi voleva solamente comprare una borsa di marca a chi voleva acquistare un paio di scarpe. Migliaia diche facevano parte della stessa galassia, con il software centrale realizzato e controllato in Cina. Numeri da capogiro, così come quelli del giro d’affari di questo ecosistema di truffe online basate sull’e-commerce. Una vicenda che è venuta alla luce grazie a un’inchiesta coordinata dalla società tedesca di consulenza per la sicurezza informatica Security Research Labs e a cui hanno collaborato testate di prestigio come Le Monde, Die Zeit e The Guardian., la galassia delle truffe online Il sistema centrale è stato ribattezzato BogusBazaar. Di fatto, si tratta di ...