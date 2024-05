Cgil sulle barricate a targhe alterne

"Vigili urbani Sono pochi". Le barricate dei sindacati per la polizia municipale - "Vigili urbani Sono pochi". Le barricate dei sindacati per la polizia municipale - Upli e Cse contro il Polo progressista per le accuse sulle troppe assunzioni. Per la legge regionale dovrebbero essere 90: sono 63. E mancano ufficiali.

Renzi attacca Emiliano ed il PD pugliese alza le barricate a sua difesa. - Renzi attacca Emiliano ed il PD pugliese alza le barricate a sua difesa. - Clima teso fra ex compagni di partito. Da una parte, Matteo Renzi, che compagno nel vero senso politico del termine non è mai stato ma che del PD è stato segretario per una stagione politica significa ...

Elly Schlein e il teatrino del 2 giugno, la sinistra alle prove generali - Elly Schlein e il teatrino del 2 giugno, la sinistra alle prove generali - Ma la scelta del 2 giugno appare come una forzatura anche rispetto ai linguaggi e ai riti che portarono al successo - sebbene effimero - del movimento pentastellato ...