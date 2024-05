Nautica | il 64° Salone di Genova approda alla Design Week di New York

(Di sabato 18 maggio 2024) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - ?La grandeitaliana protagonista per la prima voltaNew(https://nycx.org/ ) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare NewCity in un palcoscenico globale per il mondo dell'arte e del. Celebrando la diversità creativa (con il tema "is All Around Us") il festival NYmette in luce l'importanza della comunità, dell'inclusività e della collaborazione tra le diverse discipline del, con eventi, conferenze, kenyote, esposizioni ed instzioni che si estenderanno in tutta Manhattan e dove tra i protagonisti vi sono le principali aziende italiane ...

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - ?La grande Nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycx Design .org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico ...

(Adnkronos) – ?La grande Nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycx Design .org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico globale per il mondo ...

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – ?La grande Nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycx Design .org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico ...

Confindustria Nautica: presentato alla New York Design Week il 64° Salone Nautico intarnazionale di Genova - Confindustria nautica: presentato alla New york Design Week il 64° Salone Nautico intarnazionale di Genova - A Manhattan in occasione della New york Design Week presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova. 17 Maggio 2024 New york – La grande nautica italiana protagonista per la prima volta ...

Orari Formula 1, Gp Imola 2024: dove vedere qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Orari Formula 1, Gp Imola 2024: dove vedere qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Finalmente Italia. La Formula 1 fa tappa a Imola per il settimo Gran premio della stagione. Dopo Shanghai e Miami, all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari non ci sarà la gara Sprint. Sui quasi 5.000 metri ...

Nautica: il 64° Salone di Genova approda alla Design Week di New York - nautica: il 64° Salone di Genova approda alla Design Week di New york - La grande nautica italiana protagonista per la prima volta alla New york Design Week (https://nycxdesign.org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New york City in un ...