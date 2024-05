C’è un effetto Rabbit hole anche su Instagram e Facebook?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 18 maggio 2024) Gli effetti del Digital Service Act colpiscono, ancora una volta, le piattaforme social di Meta., infatti, erano già finite sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea per quel che riguarda la disinformazione elettorale. Oggi, però, viene mossa un’altra contestazione che risponde al nome di “”. Gli stessi commissari, hanno avviato una procedura formale nei confronti dei due social per indagare sulle misure per contrastare la dipendenza e tutelare la salute mentale dei minori. Non si parla, in modo specifico, di algoritmi. L’attenzione viene posta soprattutto sui «rischi causati dalla progettazione delle interfacce online di, che possono sfruttare le debolezze e l’inesperienza dei minori e ...