Usa | Chico Forti decollato da Miami - oggi il rientro in Italia**

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) –, il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, rientreràin Italia. Lo riporta Il Tempo, precisando cheè atteso già per questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Ieri sera, secondo il giornale, un Falcon 2000 della nostra Aeronautica èdaper riportarlo a Roma. L'articolo CalcioWeb.

Il 65enne trentino, rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una detenzione durata 24 anni, rientra in Patria. Chico Forti torna in Italia – Ilcorrieredellacittà.com L’aereo con a bordo Chico Forti , il 65enne trentino ...

Il 65enne trentino, rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una detenzione durata 24 anni, rientra in Patria. Chico Forti torna in Italia – Ilcorrieredellacittà.com L’aereo con a bordo Chico Forti atterrerà in tarda ...

Chico Forti rientra oggi in Italia: “L’intervento di Meloni ha accelerato l’iter” - chico forti rientra oggi in Italia: “L’intervento di Meloni ha accelerato l’iter” - Il 65enne trentino, rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una detenzione durata 24 anni, rientra in Patria.

Chico Forti partito da Miami, oggi il rientro in Italia - chico forti partito da Miami, oggi il rientro in Italia - chico forti, il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, rientrerà oggi in Italia. Lo riporta Il Tempo, precisando che forti è atteso già per questa mattina ...

Chico Forti, l'annuncio: oggi arriva in Italia. "Per me comincia la rinascita" - chico forti, l'annuncio: oggi arriva in Italia. "Per me comincia la rinascita" - ROMA. chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. È quanto si apprende da fonti informate. Lo annuncia ...