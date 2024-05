Gf Vip - ex Vippone sta affrontando la prima crisi a pochi mesi dal matrimonio | È gestibil - ma…

(Di sabato 18 maggio 2024) Un ex gieffino, che ha partecipato al Grande Fratello Vip 3, ha raccontato in radio, durante un’intervista, di starela suamatrimoniale, adalle nozze. Si tratta di Alessandro Cecchi Paone e di suo marito Simone Antolini. Cecchi Paone che è intervenuto il 15 maggio durante la trasmissione La Zanzara per discutere della sua candidatura con la lista degli Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi alle prossime elezioni europee. Nel corso del dibattito con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’ex conduttore de La Macchina del Tempo ha rivelato di vivere un momento di tensione con il marito Simone Antolini, a causa della loro appartenenza a campagne politiche avversarie. Antolini è infatti impegnato nella campagna del ministro Antonio Tajani con Forza Italia. Cecchi Paone ...

Volley femminile, l’Italia vuole mettere paura alla Turchia nell’ultima sfida della prima settimana di VNL - Volley femminile, l’Italia vuole mettere paura alla Turchia nell’ultima sfida della prima settimana di VNL - L'Italia ci prova con le campionesse di tutto. Reduce da due successi a fila rigeneranti con Germania e Bulgaria, la squadra di Julio Velasco affronta ad ...

Primavera IN CAMPO. Finale a Vercelli per i giovani canarini - primavera IN CAMPO. Finale a Vercelli per i giovani canarini - La primavera di Mandelli si prepara al primo atto decisivo per la promozione in primavera 2, affrontando la Pro Vercelli con il vantaggio di poter pareggiare complessivamente i due incontri. L'approcc ...

La campana di vetro di Sylvia Plath | Recensione - La campana di vetro di Sylvia Plath | Recensione - 'La campana di vetro' di Sylvia Plath affronta con audacia temi come la depressione e le pressioni sociali a danno delle donne.