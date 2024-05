Decollato il Falcon 2000 dell' Aeronautica | Chico Forti - voci sul rientro in Italia

(Di sabato 18 maggio 2024), il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcerea Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in. Lo riporta il quotidiano Il Tempo che cita fonti vicine alla vicenda secondo cui ildel 31esimo Stormona è già partito da Miami per riportare in patria l'imprenditore condannato all'ergastolo per omicidio. Rigoroso silenzio da parte dei familiari e amici di. Il loro auspicio comunque è che "questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere". Fanno anche presente che "l'intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un'accelerata all'iter". Nei giorni scorsi era stato ...

