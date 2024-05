Atalanta - tre punti per la Champions Gasp vara il turnover a gara in corso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Prima della finale di Dublino e del Bayer Leverkusen, per l’oggi c’è da battere un Lecce già salvo e non particolarmente motivato. Partita, quella di questo pomeriggio al Via del Mare (fischio d’inizio alle 18), che conta solo per i nerazzurri, quinti con 63e il confronto diretto favorevole su Roma e Lazio, staccate a 60 e 59: con un successo i bergamaschi non sarebbero più raggiungibili dalle due squadre capitoline. Centrare la, primo obiettivo stagionale, con due giornate poi ancora da giocare, rappresenterebbe un traguardo prestigioso per la Dea, assente dalla coppa regina dal dicembre 2021. Gambe e testa a Lecce, senza pensare a Dublino dietro l’angolo.erini dovrà dosare le energie dei suoi e sperare che non capitino infortuni anche leggeri a quattro giorni ...