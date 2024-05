Calcio a 7 csi - ULTIMA GIORNATA Che volata in Promozione Morandi Academy re dei gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Manca un turno alla conclusione del campionato dia 7 del Centro Sportivo Italiano (Csi): ecco la situazione nei tre gironi a livello locale. Eccellenza. Al comando c’è l’Enterprise, impostasi 4-0 sul Puerto Escondido: è a +7 sulla rivale più vicina. Classifica: Enterprise 53; Only Over 46; Ca’ Ossi 44; Forum Social, Cusercolese 37; Forum Livii; Furie Rosse 34; Experienza 28; Pink Turkey 27; Raketown 17; Banda Marvelli, Puerto Escondido 11. Con 45 gol guida tra i cannonieri Monsif Lahliouis (Pink Turkey) davanti a Nicholas Raffelli (Only Over) a quota 33, e Marco Fiore (Furie Rosse) con 29 centri.girone A. Al comando il Chateau che ha battuto 8-4 il Buscherini, ora rimasto più staccato. Il finale di stagione, tuttavia, si deciderà con una maxi. Classifica: Chateau 38; G-Infissi 37; Premilcuore 36; ...