La vera minaccia? Il Green Deal Ue Noi pronti ad ospitare l’atomica

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 18 maggio 2024) Ieri in esclusiva sul quotidiano Il Giornale ho intervistato il presidente della Polonia Andrzej Duda, un’intervista che avviene in occasione della sua visita in Italia. Oggi e domani Duda incontrerà il presidente Mattarella e si recheranno insieme a Monte Cassino per la celebrazione dell’anniversario della battaglia in cui gli Alleati sconfissero i nazisti. In quell’occasione, gran parte dei soldati che persero la vita e combatterono una battaglia determinante per la Seconda Guerra Mondiale erano polacchi. L’intervista è importante anche in vista dell’imminente appuntamento elettorale delle elezioni europee. È importante perché Duda tocca una serie di aspetti. Innanzitutto il tema della guerra in Ucraina: la Polonia, si sa, è una delle nazioni schierate storicamente contro la Russia e in particolare dopo l’attacco di Mosca a Kiev. Duda dice: “Escalation Russia,...