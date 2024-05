La legge elettorale e il ricorso alla Cedu - Staderini | Nasce dai cittadini Dal governo ci aspettavamo un atteggiamento diverso

(Di sabato 18 maggio 2024) “In Italia da più di 20 anni votiamo con leggi elettorali che sono state dichiarate incostituzionali (come il Procellum) oppure (come il Rosatellum) contrarie ai principi internazionali di democrazia. Ilda questo”. L’ex segretario dei radicali, Mario, racconta a ilfattoquotidiano.it la genesi delpresentato dopo le elezioni del 2022 e adesso ammesso dCorte europea dei diritti umani (). L’Italia adesso dovrà spiegare all’Europa se le modifiche apportatehanno violato la libertà di voto dei. Al centro c’è il Rosatellum, l’ultimo sistemautilizzato alle scorse elezioni politiche, quelle che hanno portato al ...

