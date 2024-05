Nargiso | Il fascino degli Internazionali resta nonostante le assenze Su Sinner…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 18 maggio 2024) L’ex tennista Diegoin esclusiva ai nostri microfoni: “Gli italiani aglisi sono assolutamente difesi. Su Musetti e Sonego…”. Le sorprese a questinon sono assolutamente mancate. Prima ledi Sinner, Alcaraz e Berrettini poi eliminazioni come quelle di Rublev, Djokovic, Medvedev e Tsitsipas. Tutte vicende che rischiavano di far perdere ildel torneo capitolino. In realtà la risposta del pubblico è stata positiva anche grazie all’ottimo comportamento da parte dei nostri italiani. Diegoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaDi questo, ma anche della possibile partecipazione di Jannik Sinner a Parigi, ne abbiamo parlato in esclusiva con l’ex tennista Diego: ...