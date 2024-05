Raid in Cisgiordania - Israele uccide terrorista palestinese Khamayseh

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – L'Idf e lo Shin Bet hanno colpito nella notte un centro operativo "dove operavano terroristi nella zona di Jenin, in. E' stato eliminato un importantericercato responsabile di numerosi attacchi terroristici". Lo riferisce Tsahal su 'Telegram'. Secondo l'intelligence israeliana un aereo da caccia e un elicottero dell'Iaf hanno colpito un complesso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

