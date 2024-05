Ferrara Boxe protagonista nelle finali a Roseto Baruchello è tricolore Show del team di Croce

(Di sabato 18 maggio 2024) Un oro, un argento e un bronzo. Ai campionati italiani giovanili femminilisale su tutti i gradini del podio, confermandosi società capace di eccellere in tutti i settori della nobile arte. Ma andiamo con ordine, perché quello che è accaduto adegli Abruzzi merita davvero di essere raccontato. Sotto i riflettori finisce innanzitutto Emma, che a 16 anni è la nuova campionessa italiana della categoria Youth 63 kg. L’allieva di Robertosupera ai quarti di finale la quotata abruzzese Elena Ciccuoli, poi in semifinale si sbarazza della toscana Arianna Sardi e in finale compie un capolavoro contro la stella campana Khadisa Jaafari. Un incontro studiato alla perfezione assieme al maestro, con l’utilizzo del jab che si rivela determinante ai fini del ...

