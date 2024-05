Incendio in appartamento a Fidene | salvate sette persone - due invalid - una soccorsa in codice rosso

BERGAMO. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di martedì 14 maggio. In ospedale due anziani e un uomo intervenuto per aiutarli, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Un Incendio in un appartamento di Venezia , in zona Castello , ha gettato nel panico gli inquilini del piano superiore bloccati dalle fiamme : hanno lanciato l'allarme

Incendio in appartamento a Fidene: salvate sette persone, due invalide, una soccorsa in codice rosso - incendio in appartamento a Fidene: salvate sette persone, due invalide, una soccorsa in codice rosso - Momenti di paura per un incendio in appartamento a Fidene, dove i vigili del fuoco hanno evacuato sette persone da un appartamento in fiamme, due delle ...

Incendio in casa, i vigili del fuoco salvano due invalidi - incendio in casa, i vigili del fuoco salvano due invalidi - Alle ore 22 di ieri sera, venerdì 17 maggio, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti con due squadre, due Autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, in Piazza dei Vocazionisti, nei pressi del Centro ...

Porto d'Ascoli, fiamme in un appartamento al terzo piano: paura per mamma e figlia - Porto d'Ascoli, fiamme in un appartamento al terzo piano: paura per mamma e figlia - PORTO D'ASCOLI Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi (18 maggio) i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Porto d’Ascoli, in zona Agraria, per l’allarme generato da fiamme che erano visibili su un ...