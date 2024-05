(Di sabato 18 maggio 2024) Tre squalificati nelin vista della gara di andata delnazionale di. Contro l’Uni, domenica 26 maggio, nella sfida casalinga, mancheranno Imbriola, espulso nella finale regionale contro l’Urbino, bomber Braconi che ha segnato domenica contro i ducali la rete decisiva, e capitan Fabbri. Squalificati tutti e tre per una giornata come Magnani (Urbino). Duedi stop invece per), dopo il playout perso contro il Monturano con tanto di retrocessione in Promozione dei leoncelli, perché "dopo il termine della gara colpisce al volto un calciatore avversario, senza causare conseguenze fisiche". Per laanche una ammenda di euro 250 "per aver alcuni ...

Primo turno playoff nazionali Eccellenza. Due turni a Grillo (Jesina) e multa alla società. Il Castelfidardo verso il Pomezia con tre squalifiche "pesanti» - primo turno playoff nazionali Eccellenza. Due turni a Grillo (Jesina) e multa alla società. Il Castelfidardo verso il Pomezia con tre squalifiche "pesanti» - Tre squalificati nel Castelfidardo in vista della gara di andata del primo turno playoff nazionale di Eccellenza. Contro l’UniPomezia, domenica 26 maggio, nella sfida casalinga, mancheranno Imbriola, ...

Importante turno di campionato, domenica prossima, 19 maggio, per le principali squadre del Tennis Club Faenza - Importante turno di campionato, domenica prossima, 19 maggio, per le principali squadre del Tennis Club Faenza - Se la vedrà contro il Faenza Padel, nel primo storico derby faentino del padel, subito fondamentale dal punto di vista sportivo. Serie B2 femminile Appuntamento casalingo anche per la formazione ...

Serie C, il calendario dei playoff e dei playout: le partite e gli orari - Serie C, il calendario dei playoff e dei playout: le partite e gli orari - Oggi riprende la corsa per la promozione in Serie B, con le sfide di ritorno del primo turno nazionale. Quattro le partite da vivere a partire dalle 20.30: Catania-Atalanta U23 su Sky Sport 254 e NOW; ...