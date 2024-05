(Di sabato 18 maggio 2024)“ha undi” per riformarelaRai. “Se non sarà”, violerà il regolamento europeo appena approvato (European) e “la strada sarà quella dei tribunali nazionali”. A lanciare l’allarme nel corso di una conferenza stampa a Roma è stata Renate Schroeder, esponente delRapid Response (Mfrr), il consorzio europeo in missione nel nostro Paese per valutare lo stato di salute dell’informazione italiana e della libertà di stampa. “La Rai è sempre stata lottizzata, lo sappiamo. Ma adesso siamo a un altro livello, siamo molto preoccupati. Rispetto al passato abbiamo l’impressione che ci sia un controllo totale, ...

Trasformare la “battaglia contro l’ Autonomia differenziata in una battaglia popolare ”, perche’ “ci troviamo di fronte a una legge che fara’ collassare l’Italia” e perche’ questa legge “e’ un punto di non ritorno, sara’ difficile cambiarla”. E’ la ...

L’Autonomia differenziata non migliorerà il Paese ma lo dividerà in due, aumentando esponenzialmente il gap tra Nord e Sud Italia. Questo quanto sostenuto dal deputato M5S, Gianmauro Dell’Olio, intervenendo in commissione Affari Costituzionali ...

Matteo Renzi torna a girare l'Italia in treno. Ieri era in Campania. Domani sera sarà a Milano, al Teatro Dal Verme, da cui partì la campagna per le primarie del 2012. E la sfida non è certo meno complicata di allora. Dodici anni fa era scalare un ...

La surreale commissione che vigila sulla nostra libertà di stampa - La surreale commissione che vigila sulla nostra libertà di stampa - L'Fnsi invita in missione i rappresentanti del consorzio europeo Mfrr: "C'è preoccupazione per l'interferenza politica sui media". Ma la conferenza stampa si risolve in un attacco al Jobs ace e all'i ...

“La legge Renzi sulla Rai va cambiata completamente. L’Italia ha un anno di tempo per adeguarsi al Media Freedom Act” - “La legge renzi sulla Rai va cambiata completamente. L’Italia ha un anno di tempo per adeguarsi al Media Freedom Act” - L’Italia “ha un anno di tempo” per riformare completamente la legge renzi sulla Rai. “Se non sarà cambiata”, violerà il regolamento europeo appena approvato (European Media Freedom) e “la strada sarà ...

Europee, Renzi e Magi insieme per le elezioni ma divisi sulle regole - Europee, renzi e Magi insieme per le elezioni ma divisi sulle regole - (LaPresse) "Rosatellum che te frega del Rosatellum". Risponde così Matteo renzi, a Roma per un convegno elettorale insieme ad Emma Bonino e ...