Germania - Ultima Generazione blocca l’aeroporto di Monaco

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Gli attivisti per il clima dihannoto l'aeroporto didi Baviera occupandone la pista. Lo riferisce Die Velt, mentre sull'account X disono stati pubblicati diversi post e video in cui si rivendica l'azione e si invita il governo tedesco ad agire "subito" contro il cambiamento climatico. —internazionale/ [email protected] L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti ...

(Adnkronos) – Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno blocca to l'aeroporto di Monaco di Baviera occupandone la pista. Lo riferisce Die Velt, mentre sull'account X di Ultima Generazione sono stati pubblicati diversi post e video in cui ...

Clima, blitz degli attivisti Ultima Generazione in Germania: aeroporto di Monaco bloccato - Clima, blitz degli attivisti ultima generazione in Germania: aeroporto di Monaco bloccato - Blitz di ultima generazione all'aeroporto di Monaco, in Germania, dove sono stati cancellati tutti i voli. Lo riporta il quotidiano "Die Welt". Diversi attivisti climatici sono entrati nell'area dell' ...

Monaco, aeroporto bloccato da Ultima Generazione. Lo scalo tedesco cancella i voli - Monaco, aeroporto bloccato da ultima generazione. Lo scalo tedesco cancella i voli - Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco 'Die Welt' diversi attivisti climatici sono entrati nell'area dello scalo questa mattina presto, hanno tagliato una recinzione e si sono attaccati ...

Dalla Coppa Italia a David Beckham, quante ne sai sulle notizie della settimana IL QUIZ - Dalla Coppa Italia a David Beckham, quante ne sai sulle notizie della settimana IL QUIZ - Mentre scatta l'allarme in Italia per l'arrivo della xilaxina, in un luogo strategico d'Italia si è svolto questa settimana un blitz degli eco-attivisti di ultima generazione. In 13 hanno imbrattato ...