1,5 terabyte di dati sanitari degli italiani sono stati pubblicati online

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 18 maggio 2024) Quel che sarebbe accaduto nel giro di poco meno di un mese era prevedibile fin dal 18 aprile scorso, quando l’intera infrastruttura informatica di Synlab Italia andò offline in seguito a un attacco informatico. Un’offensiva ransomware, con l’esfiltrazione di buona parte (se non tutti) idei clienti presenti all’interno dei sistemi. Qui, da poche ore,nel deepweb ealla mercé di chiunque. Compresi qui criminali informatici che ora potranno utilizzarli per campagne mirate di phishing, truffe, frodi e furti d’identità. A rivendicare l’azione era stata la cybergang ransomware BlackBasta che, solo nei primi 5 mesi dell’anno, ha già colpito oltre cento obiettivi. Synlab Italia,1,5 TB di ...