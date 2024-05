(Di sabato 18 maggio 2024) T: è chiamato così il centro deldi. Riuscire a “tenere la T” è importante per il giocatore che voglia conservare controllo sule, per estensione,

Tre sorelle adolescenti, un campo di squash e la ribellione della rinascita - Tre sorelle adolescenti, un campo di squash e la ribellione della rinascita - Il romanzo di Chetna Maroo è un ritratto viscerale e tenero sulla relazione tra un padre e una figlia. Non affronta il potere salvifico dello sport, quanto più la necessità di trovare un nuovo centro ...

Al Città d’Italia ancora successi per la Squash Scorpion - Al Città d’Italia ancora successi per la squash Scorpion - Una manifestazione che arriva in un momento in cui lo squash in Italia, dopo l’inclusione al programma olimpico di Los Angeles 2028, sta vivendo un momento di grande crescita testimoniata anche dalle ...

Sullo scaffale: T di Chetna Maroo - Sullo scaffale: T di Chetna Maroo - T di Chetna Maroo (Adelphi 2024) è un esordio che si fa notare uscito dalla penna di una autrice indiana, nata a Nairobi in Kenya, naturalizzata britannica, e selezionato nella short-list del Booker P ...