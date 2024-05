Passaporto alle Poste da luglio | servizio per tutti in 13 000 uffici

Terminata la sperimentazione avviata lo scorso 14 marzo in alcuni uffici. Ora Poste Italiane avvia il rilascio dei passaporti presso tutti gli uffici sul territorio italiano. Un progetto dall’impatto notevole, rispetto a quanto ipotizzato in un ...

Dal mese di luglio i cittadini Italia ni potranno richiedere e ritirare il passaporto anche negli uffici postali . Dopo il caos iniziato nel post Covid, con tempi infiniti per ottenere un appuntamento nelle questure per il rilascio o il rinnovo del ...

Il progetto è stato avviato in via sperimentale lo scorso 14 marzo in alcuni uffici della provincia bolognese

Il Passaporto alle Poste - Il passaporto alle Poste - Il passaporto alle Poste A partire dal mese di luglio, la richiesta e il rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali ...

La richiesta del passaporto si fa in Posta - La richiesta del passaporto si fa in Posta - A luglio, tutti gli uffici postali italiani offriranno il servizio di richiesta e rinnovo passaporti, come annunciato dal direttore generale di Poste Italiane dopo un incontro con il ministro dell'Int ...

Attivo da luglio il servizio passaporti in tutti gli Uffici Postali d’Italia - Attivo da luglio il servizio passaporti in tutti gli Uffici Postali d’Italia - Attivo da luglio il servizio passaporti in tutti gli Uffici Postali d'Italia. La novità annunciata dal ministro Piantedosi.