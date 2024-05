Libertà di stampa - le azioni urgenti chieste all’Italia dalla missione Ue che il governo non ha incontrato | dalla Rai alla diffamazione Fino al bavaglio Cartabia

(Di sabato 18 maggio 2024) La riforma della legge Renzi sulla Rai, entro e non oltre il 2025, perché “la nomina dei membri del consiglio d’amministrazione” sia “completamente indipendente”. La depenalizzazione della: ovvero l’abolizione del carcere per i giornalisti e un tetto massimo alle multe. Infine, la condanna di una eventuale cessione dell’agenzia Agi a un componente della maggioranza per “conflitto di interessi”. Il consorzio europeo Media Freedom Rapid Response, al termine dellain Italia, ha presentato le raccomandrivolte alMeloni. La delegazione, arrivata a Roma a pochi giorni dal declassamento di cinque posizioni del Paese nella classifica di Reporters sans frontières, harappresentanti politici, sindacati e giornalisti. Ma non ha visto nessun ...

Una trentina di associazioni, comprese la Cgil , l’ Anpi e l’Arci, e 250 cittadini hanno firmato un appello in solidarietà con Luciano Canfora , che il 16 aprile andrà a processo per diffamazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Durante ...

Sta facendo molto discutere la controversa vicenda di Luciano Canfora , il noto filologo che è stato recentemente querela to da Giorgia Meloni , da lui definita in un convegno con gli studenti "nazista nell'animo" . Larga parte della stampa nazionale ...

ROMA – “ Pluralismo e Libertà esprime solidarietà nei confronti del collega del quotidiano “Il Giornale”, Pasquale Napolitano che, in seguito a una condanna per diffamazione , rischia 8 mesi di carcere . La Libertà di stampa e di opinione è sempre più ...

Diffamazione: la Nemesi - ... nell'inasprire le condanne al carcere per il reato di diffamazione. In realtà, la questione è ... Serve una riforma che tuteli la libertà di informazione, che non è una prerogativa dei giornalisti ma un ...

La surreale commissione che vigila sulla nostra libertà di stampa - Cosa sta facendo il governo attuale per far temere così tanto per la libertà d'informazione ... Come la diffamazione. Si cita la recente condanna di un giornalista a otto mesi di carcere, ma questo ...