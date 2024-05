Calcio Femminile Piovani sfida la Juve per il gran finale

(Di sabato 18 maggio 2024) SASSUOLO Comunque vada sarà una festa, oggi, per il Sassuolo. Già certo del quarto posto con cui chiude la poule scudetto, la squadra di Gianpieroaffronta oggi al Ricci lantus e, prevedibilmente, vorrà chiudere in bellezza aggiungendo ad una stagione già indimenticabile (mai il Sassuolo era arrivato a giocarsi il tricolore) un risultato di prestigio contro unantus cui i neroverdi rendono comunque, giusto per dare l’idea del gap che si tratta di colmare, 20 punti in una classifica. "Il risultato ottenuto domenica scorsa contro l’Inter ci ha permesso di raggiungere con una giornata di anticipo l’obiettivo della nostra Poule Scudetto: il quarto posto della classifica, ma – le parole del mister alla vigilia – contro lantus, vogliamo disputare unade ...

Serie A femminile. Il Milan chiude la stagione, il bilancio di Cernoia: : "Volevamo di più, ripartiamo dalle ultime gare» - Serie A femminile. Il Milan chiude la stagione, il bilancio di Cernoia: : "Volevamo di più, ripartiamo dalle ultime gare» - Ultima partita di campionato per il Milan femminile contro la Sampdoria, già certe del primo posto in poule salvezza. Prossima sfida in tournée messicana. Inter conclude al quinto posto in poule scude ...

Sassuolo-Juve, ultima di Serie A 2023-24. Anche per gli allenatori - Sassuolo-Juve, ultima di Serie A 2023-24. Anche per gli allenatori - Sassuolo-Juventus femminile, ultimo turno playoff 2024. Quando si gioca, probabili formazioni, diretta streaming e previsioni risultato.

Milan-Samp chiude il campionato: quale futuro per le due squadre - Milan-Samp chiude il campionato: quale futuro per le due squadre - Il Milan femminile affronta la Sampdoria in quella che sarà l ... Ma ci sono molti altri nomi in ballo. Quello di piovani, dal Sassuolo. Quello di De La Fuente, se il tecnico – che non ha ancora ...