Chi è Christian Rovida - il vigile di Mortara ucciso da un colpo di pistola al cuore | una vita tra scherm - armi e costumi storici

(Di sabato 18 maggio 2024)aveva 22 anni e un amore di lunghissimo corso per le. Venerdì 17 maggio è statoda un proiettile esploso dalla sua stessa, una Glock 40, mentre la stava facendo vedere a un’amica di 19 anni a casa sua, in località Gropello Cairoli, a. Dalle ricostruzioni, sembra che non avesse messo la sicura all’arma e che un, partito per errore, lo abbia raggiunto alera entrato da circa un anno nella polizia locale didopo aver lavorato per qualche tempo come guardia giurata in Securitalia.a e rievocazioni storiche Quella per le, in generale, era una passione coltivata in modo zelante. Quando era giovanissimo ...