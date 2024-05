Caivano | 300 grammi di cocaina in un sistema nascosto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 18 maggio 2024): la droga era divisa in 6 pacchi sottovuoto, nascosti in una cassaforte artigianale in una botola murata ad hoc Ieri pomeriggio e fino a tarda serata i carabinieri della compagnia dihanno effettuato una serie di controlli e perquisizioni. I militari si trovano a fronteggiare una criminalità sempre più attenta nello spaccio di droga e nel traffico di armi. Sistemi sofisticati di allarmi, videocamere a circuito chiuso, nascondigli sottoterra ma anche cassette postali con doppio fondo. Vani ascensori e aiuole nelle aree pubbliche sembrano aver lasciato spazio ad una dimensione diversa e più laboriosa: un’edilizia illegale e non parliamo di abusivismo. Trovati, in uno stabile abbandonato di via Cairoli, circa 300di.La droga era suddivisa in 6 pacchi sottovuoto, è stato ...