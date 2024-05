(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – "I prossimi due o tre giorni sarannoper la guarigione diperché le sue condizioni sono ancora gravi". Lo ha dichiarato in un video pubblicato sulla pagina Facebook del partito Smer il ministro della DifesaKalinak, a proposito del primo ministro vittima tre giorni fa di unL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...

Attentato a Robert Fico, "prossime 48-72 ore cruciali" per premier slovacco - Attentato a robert fico, "prossime 48-72 ore cruciali" per premier slovacco - "I prossimi due o tre giorni saranno cruciali per la guarigione di robert fico perché le sue condizioni sono ancora gravi". Lo ha dichiarato in un video pubblicato sulla pagina Facebook del partito ...

Il premier Fico di nuovo sotto i ferri. "Le sue condizioni restano critiche" - Il premier fico di nuovo sotto i ferri. "Le sue condizioni restano critiche" - Dopo l'attentato di mercoledì scorso, il premier slovacco robert fico ha subito un secondo intervento per rimuovere il tessuto necrotico formatosi a causa di una delle ferite causate dai colpi sparati ...

Slovacchia: ministro Difesa, 'prossime 48-72 ore cruciali per guarigione Fico' - Slovacchia: ministro Difesa, 'prossime 48-72 ore cruciali per guarigione fico' - Bratislava, 18 mag. (Adnkronos) - "I prossimi due o tre giorni saranno cruciali per la guarigione di robert fico perché le sue condizioni sono ancora gravi". Lo ha dichiarato in un video pubblicato su ...