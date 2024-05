Con Android 15 la batteria durerà di più grazie a un trucchetto

Come vedere i cicli batteria Android? Di solito puoi controllare i cicli della batteria di uno smartphone android, e in questo articolo andiamo a descrivere ...

iPhone 16 Pro Max potrebbe avere una batteria con una maggiore densità - iPhone 16 Pro Max potrebbe avere una batteria con una maggiore densità - Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, Apple utilizzerà sul prossimo iPhone 16 Pro Max una nuova batteria caratterizzata da una maggiore densità energetica. Di conseguenza, lo smartphone potrebbe avere una ...

Google Pixel 8a, l'Android per puristi compatto e semplice - Google Pixel 8a, l'android per puristi compatto e semplice - Pixel 8a si presenta ufficialmente sul mercato italiano come uno dei migliori smartphone di media gamma, grazie a un ingombro tascabile e a un hardware che non si fa mancare nulla, con il grande pro d ...