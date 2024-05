Roma - incendio nel palazzo | disabile in codice ross - altre tre persone intossicate

(Di sabato 18 maggio 2024) Momenti di paura ieri sera anella zona di Fidene-Serpentara, teatro di unche ha coinvolto unin Piazza dei Vocazionisti. Le fiamme sono scoppiate all’interno di un appartamento situato al quarto piano: tre le, di cui una portata in Ospedale ino. Alle ore 22:00 circa di ieri sera, i Vigili del Fuoco disono intervenuti con due squadre, due Autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, in Piazza dei Vocazionisti, 232 per l’di un’appartamento al quarto piano di una palazzina di sette. All’interno dell’appartamento vive una famiglia di sette(ma solo cinque erano presenti in casa al momento dello scoppio del rogo) due delle quali invalidi: una di ...

