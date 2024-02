Atletica | Nadia Battocletti spiega il passaggio ai 1500 metri | “Ma non abbandono i 5000”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con l’ormai tradizionale rubrica di OA Sport TV, Run2U. Questa volta l’ospite è, mezzofondista azzurra campionessa europea under 23 dei 5.000a Tallinn 2021. Non solo, è anche la detentrice del primato italiano dei 5.000, nonché dei 5 e dei 10 km su strada e dei 3.000piani indoor. Una carriera ancora ai primi passi vista la sua giovane età (compirà i 24 anni il 12 aprile) che ha una particolarità, come ricordato ad inizio intervista. “Nel 2016 nei miei primi campionati italiani di cross a Gubbio sono giunta seconda dietro a Marta Zenoni (classe 1999, ndr). A quell’età un anno fa parecchio la differenza. Marta era, ed è ancora, una delle più forti e ha avuto il merito di battermi. Statisticamente è l’unica volta in cui ho perso contro una connazionale”. La stagione 2024 ...