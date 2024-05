Il Wine Festival 2024 | torna a Villa Ada la festa del vino naturale - per un Festival che darà voce anche ai viticoltori ed alle viticoltrici

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’Associazione di Promozione Sociale Park Fest è lieta di annunciare il ritorno del Vigna Adaper la sua seconda edizione. Dal 24 al 26 Maggio, presso l’affascinante Forte Antenne, Via del Forte Antenne, 12, 00199 Roma RM, ilsi conferma come un evento leader nella promozione dele, quest’anno, pone un’attenzione speciale al female empowerment attraverso la collaborazione con il Tank&co. Protagonisti: Vignaioli a Confronto Ilaiche, con dedizione e rispetto per la natura, producono vini di qualità eccezionale. Sarà un momento di incontro ...