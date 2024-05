Tajani - credo che Raisi sia morto per un incidente tecnico

(Di lunedì 20 maggio 2024) "nel caso disi sia trattato di: si tratta di elicotteri medievali dei tempi dello Shah. Mi auguro che i nuovi governanti, in attesa del voto, lavorino per la stabilità, la pace in un'area molto complicata. L'Iran ha un ruolo molto delicato". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, partecipando a "Quarta Repubblica" su Rete 4.

l’incidente dell’elicottero in cui ha perso la vita il presidente iraniano Ebrahim Raisi , secondo quanto riferisce l’agenzia di Stato iraniana Irna, è avvenuto per “un guasto tecnico” . l’incidente in cui ha perso la vita il presidente iraniano ...

