Bologna Juve - riecco Fagioli | il centrocampista in campo nella ripresa

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nicolòtorna inina distanza di sette mesi dopo aver scontato la squalifica per calcio scommesse Nicolòtorna inina distanza di sette mesi dopo aver scontato la squalifica per calcio scommesse. Ilclasse 2001 ha preso il posto di Rabiot al 71esimo della

Cori e striscioni per Allegri da parte dei tifosi della Juve ntus durante il primo tempo della partita contro il Bologna .Continua a leggere

Scoppia il caso durante Bologna-Juventus: “Sta giocando contro” - Scoppia il caso durante bologna-juventus: “Sta giocando contro” - Partita da dimenticare per la juventus che è sotto di tre gol contro il bologna e nel mirino finisce un senatore: “Sta giocando contro” Peggior esordio non poteva esserci per Paolo Montero: il debutto ...

Bologna-Juventus, Fagioli torna in campo dopo la squalifica - bologna-juventus, Fagioli torna in campo dopo la squalifica - Dopo la squalifica di sette mesi legata al caso scommesse, Nicolò Fagioli è tornato in campo durante bologna-juventus ...

Fagioli torna in campo: il centrocampista rientra a Bologna dopo la lunga squalifica - Fagioli torna in campo: il centrocampista rientra a bologna dopo la lunga squalifica - La lunga attesa è finita. Nicolò Fagioli è tornato in campo a bologna: il centrocampista della juventus è subentrato nella ripresa, al minuto 71, prendendo il posto di Adrien Rabiot.