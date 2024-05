Zielinski - tutta la squadra presente alla festa di compleanno | c’è anche una sorpresa – VIDEO

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quest’oggi Piotrcompie 30 anni, il polacco ha organizzato unache rapràla sua ultima a Napoli. Piotred il Napoli, un amore iniziato nel lontano 2016, un amore lungo, intenso, culminato nello scudetto dello scorso anno, di cuiè stato uno dei massimi protagonisti. Nel mezzo una Coppa Italia, vinta da titolare, ancora una volta, tanti goal e giocate sopraffine, con quella capacità unica di destreggiarsi con il destro ed il sinistro, orientando il primo controllo, mandando in tilt i marcatori avversari. Quando la scorsa estate l’ex Empoli rifiutò l’offerta da 13 milioni annui dall’Arabia Saudita, le porte per un ultimo e definitivo rinnovo in magli azzurra sembravano spalancate, purtroppo, non è andata così, il rapporto con Aurelio De ...

