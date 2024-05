Video l’Eredità 20 maggio 2024 | Alessio di Cislago vince 75mila euro

(Di lunedì 20 maggio 2024)di lunedì 20. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, tornando del programma, èdi(Varese).è un tecnico informatico e si sta preparando per correre la maratona. Al suo secondo tentativo è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 75.000. Bravissimo! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete ...

Fuji presenta le fotocamere mirrorless X - T50 e GFX 100SII - ... con macchine che prendono in eredità alcune delle ... E poi c'è il design: per la prima volta Fuji abbandona l'estetica completamente ... La X - T50 è ottima anche per il video , in particolare per due ...

'Don Peppino Diana: Un prete affamato di vita': Tanzarella presenta libro all'Issr di Capua - ...di mitizzare e al contempo di snaturare la sua vera eredità umana ... Un prete affamato di vita', ospitata presso l'Istituto Superiore ... Nelle interviste raccolte all'interno del servizio video sono ...