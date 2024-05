Il volto inedito della ‘saponificatrice di Correggio’’ | le ultime foto prima della morte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024) Reggio Emilia, 20 maggio 2024 – Certi misteri non si estinguono mai del tutto. Si perdono nelle volute del tempo e ritornano , per parlare con i vivi. Come un monito. Tragico, a imperitura memoria. Parliamo di Leonarda Cianciulli, una raffigurazione del male, passata alla storia come ladi Correggio’, una serial killer ante litteram, di cui sono riemerse duegrafie, in bianco e nero, mai vedute, inedite. I materiai relativi all’omicida accusata di aver ucciso tre donne, negli anni Quaranta del secolo scorso, sono venuti alla luce grazie a un delicato e impegnativo lavoro di ricerca di un editore di Ferrara, Fausto Bassini, a cui sono stati necessari quindici anni. In una delle due immagini la donna appare serena, sebbene il luogo del suo ultimo soggiorno fosse un manicomio criminale e la malattia mentale ...