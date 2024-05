Gps 2024 | al via le iscrizioni in graduatoria Come si procede?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 20 maggio 2024) Gps: aggiornamento delle graduatorie per le supplenze nella scuola al via. Chi può inserirsi negli elenchi?si fa richiesta? Fino a quando sarà possibile svolgere la procedura? Quanto tempo resteranno valide? Una panoramica delle informazioni più importanti sull’argomento. Terza fascia personale ata: bando in uscita. I Requisiti Gps: al via lein. Tempo fino al 10 giugno Gps: aggiornamento delle graduatorie per le supplenze nella scuola al via. Le richieste di primo inserimento, aggiornamento del punteggio, trasferimento ad altra provincia potranno essere inoltrate fino alle 23.59 del 10 giugno(resteranno in vigore per i due anni successivi). Gli aspiranti supplenti potranno fare ...