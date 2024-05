allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico e idraulico nelle prossime ore, tra Varesotto, Comasco, Brianza e Milanese. La Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato poco prima delle 15 di oggi un bollettino di allerta Meteo in cui ...

Nuova allerta meteo a Milano e in Lombardia . La protezione civile regionale ha diramato l’ allerta rossa per “ rischio temporali forti” dalle 14 e per “ rischio idrogeologico ” dalle 18 per la giornata di lunedì 20 maggio. A Milano sono previste forti ...

Allerta meteo rossa a Milano e in Lombardia: “Evitare gli spostamenti non necessari. Seveso e Lambro a rischio esondazione” - Allerta meteo rossa a milano e in Lombardia: “Evitare gli spostamenti non necessari. Seveso e Lambro a rischio esondazione” - Sale l’ allerta meteo a milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda s ...

Donna in sedia a rotelle aggredita in zona Lambrate a Milano: indagano i carabinieri - Donna in sedia a rotelle aggredita in zona Lambrate a milano: indagano i carabinieri - I carabinieri sono intervenuti nella serata del 20 maggio in via Bassini, in zona Lambrate a milano. Una donna costretta sulla sedia a rotelle avrebbe subito un’aggressione. La dinamica è ancora al ...

Meteo, allerta rossa, a Bollate e Baranzate scuole chiuse martedì 21 maggio - meteo, allerta rossa, a Bollate e Baranzate scuole chiuse martedì 21 maggio - Allerta rossa per il meteo in Lombardia, a Bollate scuole chiuse domani, martedì 21 maggio. Un messaggio diramato poco fa dall’Amministrazione comunale di ...