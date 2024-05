Chi va meglio nei sondaggi politici ora che le Elezioni europee si avvicinano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Fratelli d'Italia è saldamente in testa, il Pd ha staccato il Movimento 5 stelle e Forza Italia sembra essere in grado di superare la Lega: questi sono i dati che emergono dal nuovoo politico di Tecnè per l'agenzia Dire, quando alle2024 mancano poco meno di tre settimane.

Quando mancano cinque settimane alle elezioni europee , Fratelli d'Italia continua a crescere mentre M5s e Pd sono in leggera discesa. Si riprende la Lega , che stacca Forza Italia. Tre partiti - Avs, Azione e Stati Uniti d'Europa - corrono per ...

