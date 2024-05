“Hai un tumore - ti restano nove mesi di vita” Ma dopo 4 anni Chiara riesce a laurearsi a Padova

(Di lunedì 20 maggio 2024)Ruaro, 50enne originaria di Mestre, ha festeggiato la laurea in giurisprudenza. Quattrofa, nel periodo della pandemia, era arrivata la diagnosi infausta:di vita. E all'epoca aveva sostenuto solo un esame all'università. Non si è data per vinta...

Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 19:09 I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi e 20 giorni per Alberto Genovese , l’ex imprenditore re delle start up già condanna to a oltre 6 anni per ...

Leader Yanomami, un film per difendere l'Amazzonia - Leader Yanomami, un film per difendere l'Amazzonia - Davi Kopenawa è uno sciamano, leader del popolo Yanomami del Brasile ed accompagna The Falling Sky, presentato alla Quinzaine, realizzato dai registi brasiliani Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha ...

Pdl Lega per reintrodurre la leva: “6 mesi obbligatori per i giovani tra 18 e 26 anni” - Pdl Lega per reintrodurre la leva: “6 mesi obbligatori per i giovani tra 18 e 26 anni” - si potrà scegliere tra servizio militare e impegno a servizio della comunità Ecco nero su bianco, presentato alla Camera, il progetto di legge leghista (titolo: ...

Tende to Nave Italia, al via campagna 'Cambio di Rotta' - Tende to Nave Italia, al via campagna 'Cambio di Rotta' - Al via "Cambio di rotta" la campagna di solidarietà 2024 di Nave Italia che toccherà, in circa 6 mesi, 9 porti italiani e 1 estero. (ANSA) ...