Dostoevskij | in sale e poi su Sky la serie-film dei fratelli registi D’Innocenzo tra Von Trier e Fincher

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Non vogliamo che il nostro spettatore stia sul divano a scaccolarsi”. In questa frase è racchiusa tutta la sublime e (apparentemente) volgare ribellione poetica firmata Damiano e Fabioche alla Berlinale 2024 portano in prima mondialeSky in sei puntate, anche se loro stessi si confondono (o non si confondono) definendolo “il” che come sempre nei loro lavori (Favolacce, America Latina) riecheggia un’inquietudine irregolare e sporca, espone una resa dei conti thriller che si procrastina e dilata febbrilmente nell’ossessività dell’inconscio individuale del protagonista. Qui si tratta di Enzo Vitiello (Filippo Timi, ruolo della carriera), poliziotto a capo di un team di sbirri che indaga sugli omicidi del serial killer chiamato. ...