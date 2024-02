Napoli | non solo Calzona | ci sarebbe anche l’ipotesi Cannavaro fino al termine della stagione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, potrebbe decidere di sostituire Walter Mazzarri dopo la partita col Barcellona. Con il mister il rapporto è sempre ottimale nonostante alcune incomprensioni, ma, cibisogno di una svolta per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League. Varie sono le soluzioni per sostituire Mazzarri e nelle ultime ore L'articolo

La Roma di De Rossi dilaga a Frosinone e va a più cinque sul Napoli (con una partita in più) . Anche la Roma è avanti al Napoli . E non di poco. Di ... (ilnapolista)

Se il calcio per la città di Napoli è parco di soddisfazioni e fonte di patemi per l’andamento della squadra di Mister Mazzarri, ci pensa il basket ... (moltouomo)

Tempo di lettura: < 1 minutoUn successo netto per il candidato outsider, in barba ai vertici romani del partito . Exploit di Marco Nonno , al ... (anteprima24)

Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 911 621 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

Genoa, Gilardino: 'Il Napoli non è solo Osimhen, proveremo a limitarli. Futuro Vi spiego' AreaNapoli.it

Varriale: "E anche stavolta i migliori centrocampisti del Napoli non hanno giocato in maglia azzurra" Tutto Napoli

Napoli Basket da sogno, batte l'Olimpia Milano e conquista la Coppa Italia: Anche quest’anno vince una squadra che non è tra le prime quattro teste di serie. Per Napoli è la seconda Coppa Italia dopo quella del 2006, ma erano altri tempi e un’altra società. Nella finale ...

Due calciatori azzurri non vanno sotto la curva: questa la reazione dei tifosi: Alla fine di Napoli-Genoa il pubblico azzurro ha fischiato la squadra ... con i due calciatori che erano molto delusi per non esser riusciti a vincere la partita. I tifosi partenopei però, non hanno ...

Basket, la Coppa Italia è della Gevi Napoli: Olimpia Milano battuta in finale 77-72: La Coppa Italia è della Gevi Napoli. Nella finale giocata sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino il quintetto azzurro di coach Igor Milicic ha battuto l'EA7 ...