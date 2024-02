Atletica | l’italiana Kelly Doualla corre nel futuro | surreale record del mondo sui 60 | tempo funambolico a 14 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha firmato una prestazione ai limiti dela Bergamo. La 14enne ha infatti corso i 60 metri in un mirabolante 7.27. Stiamo parlando di unfantascientifico per un’adolescente:mondiale per questa età, squillo perentorio che farà il giro del Pianeta nelle prossime ore e che conferma la salute del movimento tricolore, con tantissimi giovani in rampa di lancio. Oggi la portacolori della CUS Pro Patria Milano ha definitivamente spiccato il volo.ha spedito in cantina il 7.30 corso dalla statunitense Tamari Davis nel 2018, prima di mettersi in mostra tra le seniores (personale di 10.83 sui 100 metri, oro con la 4×100 agli ultimi Mondiali). Siamo di fronte a un autentico prodigio e stiamo probabilmente commentando le gesta della velocista italiana ...