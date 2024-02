Ponciroli | “Il Milan ha tutto per vincere Bello vedere Leao…”

Milan, Leao: "Scudetto Difficile, ma non impossibile": Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky ieri sera. Sogno scudetto "Mancano tante partite, è difficile ma non impossibile. Ogni partita è importante, dobbiamo ...

Ponciroli a TMW Radio: "Thiago Motta perfetto per la Juventus ma sarà difficile sostituire Allegri. Chiesa non è un fuoriclasse...": Nel suo intervento a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato anche di Juventus: Come giudichi le difficoltà che sta vivendo Chiesa in questo periodo “Non si sa ancora se Chiesa ...

Deschamps: “Contento di tornare in Italia per affrontare gli Azzurri”: Le parole di Didier Deschamps sulla Nations League 'Le squadre che sono in lega A sono tutte forti, ci sono 4 gironi di alta qualità. Personalmente sono contento di tornare in Italia per affrontare gl ...