sembrate un campanello d'allarme assai forte in casa Juventus . programmando una rivoluzione che appare a questo punto necessaria. via e ad oggi non ne sono pervenute sulla scrivania di Giuntoli .

Juventus, la rivoluzione di Giuntoli: via anche un insospettabile (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Juventus ha in mente di avviare una vera e propria rivoluzione per la prossima estate: Giuntoli manda via anche un insospettabile La sconfitta contro l’Udinese ha complicato i piani Scudetto della Juventus, che dovrà fare i conti nelle prossime settimane con un Milan in gran forma dietro solo un punto. L’obiettivo dichiarato resta comunque la qualificazione in Champions League e poi dalla prossima estate si inizierà a programmare il presente e soprattutto il futuro della squadra. Cristiano Giuntoli ha le idee chiarissime e per portare i rinforzi che servono, bisogna sacrificare qualcuno anche di relativamente importante, ma che non sta trovando spazio. Tra questi c’è Alex Sandro, considerato da sempre un ottimo elemento da parte di Massimiliano ... Leggi tutta la notizia su rompipallone (Di giovedì 15 febbraio 2024) Laha in mente di avviare una vera e propriaper la prossima estate:manda viaunLa sconfitta contro l’Udinese ha complicato i piani Scudetto della, che dovrà fare i conti nelle prossime settimane con un Milan in gran forma dietro solo un punto. L’obiettivo dichiarato resta comunque la qualificazione in Champions League e poi dalla prossima estate si inizierà a programmare il presente e soprattutto il futuro della squadra. Cristianoha le idee chiarissime e per portare i rinforzi che servono, bisogna sacrificare qualcunodi relativamente importante, ma che non sta trovando spazio. Tra questi c’è Alex Sandro, considerato da sempre un ottimo elemento da parte di Massimiliano ...

