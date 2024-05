Formula 1 - Gp Imola | Verstappen in pole davanti a Piastri Leclerc quart - Sainz quinto

(Di sabato 18 maggio 2024) Maxha fatto segnare laposition nel Gp Made in Italy ed Emilia Romagna di1. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo in 1'14"746, precedendo le due McLaren di Oscare Lando Norris, staccati rispettivamente di 74 e 91 millesimi L'articolo proviene da Firenze Post.

Ancora e sempre Max Verstappen . Anche nel Gran premio di Imola il campione del mondo conquista la pole position: per la settima volta in sette gare di questa stagione di Formula 1 scatterà davanti a tutti. Eguagliato il record di Prost che durava ...

17.27 A Imola , Max Verstappen centra la pole la 7.ma consecutiva in questa stagione, con il crono di 1'14"746. Dietro di lui Oscar Piastri, 1'14"820 e Lando Norris. 1'14"837. Per le Ferrari solo un quarto e un quinto posto per Leclerc,1'14"970, e ...

Max Verstappen , su Red Bull, partirà in pole position nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Con il tempo di 1'14''746, l’olandese ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris . Quarta e quinta le Ferrari di Charles ...

Qualifiche Gp Imola, super pole di Verstappen: è la settima consecutiva. Leclerc solo quarto dietro a Piastri e Norris - Qualifiche Gp Imola, super pole di verstappen: è la settima consecutiva. Leclerc solo quarto dietro a Piastri e Norris - Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. verstappen ha ottenuto l'ottava pole consecutiva in formula 1 (in due stagioni), eguagliando un primato di Ayrton Senna, e la settima ...

F1 | Piastri penalizzato a Imola: seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Sainz - F1 | Piastri penalizzato a Imola: seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Sainz - Come ampiamente prevedibile, Oscar Piastri è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio a Imola per impeding nei confronti di Kevin Magnussen nel corso delle qualific ...

Formula 1, Verstappen fa la storia: a Imola ottava pole consecutiva come Ayrton Senna - formula 1, verstappen fa la storia: a Imola ottava pole consecutiva come Ayrton Senna - formula 1, i risultati delle qualifiche a Imola – Max verstappen scrive la storia. A Imola, nel weekend in cui si celebrano i trent’anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, il pilota di Hasselt eguaglia ...