Traffico Roma del 18-05-2024 ore 19 | 30

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est dalle 15 lo ricordiamo ancora in corso una manifestazione con corteo in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia partenza da Piazzale Ostiense e arrivo a Piazza Bocca della Verità i partecipanti percorrono diverse strade del centro prevista la deviazione di diverse linee bus un altro corteo organizzato in zona Centocelle del Movimento degli studenti palestinesi in Italia e in corso dalle 17:30 fino alle 20 in questo caso partenza dei manifestanti da Piazza dei Mirti con arrivo al largo agostana percorrendo via dei Castani Piazza dei Gerani via Tor de’ schiavi e via Anagni continua la chiusura di viale del muro molto causa manifestazione altezza ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità a Roma città dalle 15 è in corso una manifestazione con corteo con la partecipazione di almeno 500 persone in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità a Roma città dalle 15 è in corso una manifestazione con corteo con la partecipazione di almeno 500 persone in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia ...

Maltempo a Bari, allagamenti e traffico in tilt: chiusi alcuni sottopassi. Cosa sta succedendo - Maltempo a Bari, allagamenti e traffico in tilt: chiusi alcuni sottopassi. Cosa sta succedendo - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta su Bari oggi, 18 maggio, provocando disagi alla circolazione stradale e allagamenti in sottopassi e scantinati. Per diversi minuti sono ...

Ultima Generazione in marcia lenta al Muro Torto: più di 30 attivisti bloccano il traffico - Ultima Generazione in marcia lenta al Muro Torto: più di 30 attivisti bloccano il traffico - Più di 30 fra attivisti e attiviste di Ultima Generazione hanno bloccato il Muro Torto con una marcia lenta per chiedere il Fondo Riparazione nel pomeriggio ...

Aeroporto di Fiumicino, battuto il record assoluto di passeggeri: in un solo giorno transitati in 157.870 - Aeroporto di Fiumicino, battuto il record assoluto di passeggeri: in un solo giorno transitati in 157.870 - Ventiquattro ore di traffico intenso, con 978 movimenti totali tra partenze e arrivi che hanno collegato alla Capitale centinaia di mete in tutto il mondo. Adr:«Il nostro obiettivo è delineare l'aerop ...