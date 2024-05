A Livorno sequestrate 134 Fiat Topolino - con tricolore ma non made in Italy

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (askanews) – Sequestro al porto didi 119e di 15Dolcevita della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I 134 mezzi, elettrici sulle fiancate riportavano dei piccoli adesivi con la bandiera italiana. Per tale motivo i militari delle Fiamme gialle e i funzionari dell’ente statale hanno contestato a Stellantis – la multinazionale che, oltre ad altri 13 marchi, include anche quello torinese della– la fallace indicazione sull’origine del prodotto, che non era “in”, ma fabbricato in Marocco e giunto asu una nave merci. Pronta la replica di Stellantis Italia che con un suo portavoce ricostruisce la vicenda e sottolinea che “L’Agenzia ...

Le vetture in questione sono costruite in Marocco e il tricolore che sfoggiano sulla portiera potrebbe ingannare il consumatore sulla loro provenienza

Maxi sequestro di Fiat: “Sulla fiancata il Tricolore ma sono prodotte in Marocco” - Maxi sequestro di fiat: “Sulla fiancata il Tricolore ma sono prodotte in Marocco” - Il caso ha ricordato un episodio recente che ha coinvolto Alfa Romeo. Il ministro del Made in Italy aveva contestato l’uso del nome “Milano” per un SUV prodotto in Polonia ...

La Fiat Topolino ha la bandiera italiana ma è prodotta in Marocco, sequestrate 130 auto al porto di Livorno - La fiat topolino ha la bandiera italiana ma è prodotta in Marocco, sequestrate 130 auto al porto di Livorno - La Guardia di finanza ha contestato a Stellantis il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ...

Il maxi sequestro delle Fiat Topolino: "Mascherata la fabbricazione all'estero" - Il maxi sequestro delle fiat topolino: "Mascherata la fabbricazione all'estero" - Sebbene di italiano ci sia ben poco. Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno così sequestrato al porto di Livorno 119 fiat topolino e 15 fiat topolino Dolcevita, mezzi elettrici ...