Un posto al sole - anticipazioni | Nunzio sempre più vicino a Diana

(Di sabato 18 maggio 2024)Cammarota saràpiùDalla Valle nel corso dei prossimi episodi di Unal. Il giovane chef, infatti, come raccontano gli spoiler della soap opera partenopea, dopo il risveglio della donna dal coma, continuerà a starle accanto e questo potrebbe compromettere il suo legame con Rossella. Ricordiamo cheè stata aggredita da Flavio Bianchi, il quale ha scoperto che la sua ex compagna avesse intenzione di denunciarlo per la sua collaborazione con la criminalità organizzata e con il boss Angelo Torrente e ha cercato di ucciderla simulando un incidente., però, hapensato che la Dalla Valle non fosse stata vittima di un incidente, soprattutto perché era in procinto di recarsi con lui da ...