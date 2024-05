Kinds of Kindness - la recensione | Lanthimos torna alle origin - scherzandoci su

La nostra recensione di Kinds of Kindness , il nuovo atteso film di Yorgos Lanthimos in concorso a Cannes 2024 con Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe: tre storie surreali e grottesche per mettere alla berlina le idiosincrasie del postmoderno, ...

La conferenza stampa di Kinds of Kindness dal Festival di Cannes, dov’è stato presentato in concorso, col regista Yorgos Lanthimos e tutto il cast , a partire da Emma Stone e Jesse Plemons: “Il mio cinema è osservare la vita, che è oscura e dannosa, ...

Alcuni interpreti sono ormai veterani, per altri è il loro primo film con Yorgos lanthimos, kinds of kindness in concorso a Cannes. Presenti stamattina alla conferenza cannense il regista insieme a ...

La nostra recensione di kinds of Kindness: crudo, stravagante, solenne. Yorgos lanthimos torna alla sua poetica originale, presentando il film alla 77ª edizione del Festival di Cannes.

Richard Gere impressiona nella fuga in Canada - Richard Gere impressiona nella fuga in Canada - Cielo azzurro e sole: la primavera si è ricordata di Cannes, ma il clima al cinema resta variabile, con qualche nuvola di troppo. kinds OF KINDNESS di Yorgos lanthimos (Concorso) ...